Телеовощи. Выпуск 447: Что привлекает женщин?

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|06:34 —
|Обсуждение новостей
|41:36 —
|«Оби-Ван Кеноби» — 1x03
|01:03:05 —
|«Очень странные дела» — 4x01—02
|01:13:39 —
|«Южный Парк: Стриминговые войны»
|01:21:24 —
|«Предложение» — 1x05
|01:30:24 —
|«Пентаверат» — 1x04
|01:34:11 —
|«Анджелин» — 1x02
|01:47:47 —
|«Год культуры» — 2х14—16 (финал сезона)
|01:59:24 —
|«Гардемарины, вперёд!» — 1x02
|02:12:52 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x04
|02:19:20 —
|«Футурама» — 4x18
|02:31:21 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x14
|02:36:16 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x06
|02:45:45 —
|«Горец» — 1x14
|02:54:17 —
|«Прослушка» — 4x12
|03:03:20 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x05
|03:07:24 —
|«Бриджертоны» — 1x06
|03:28:18 —
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