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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Ганн рассказал, что в его в будущих проектах DC появятся персонажи из «Миротворца»

Источник: HBO Max

Джеймс Ганн всё ещё не вдаётся в подробности своих будущих проектов для DC, но подтверждает, что там появятся персонажи из «Миротворца».

Я сейчас занимаюсь другим проектом DC, к которому пишу сценарий и который буду режиссировать. В других сериалах, над которыми я работаю, появятся персонажи из «Миротворца».

Мы ещё не анонсировали ни одного сериала. Есть много предположений. Некоторые из которых верны, а некоторые — нет.

 
Джеймс Ганн

За рамки слухов почти было выбрался возможный проект об Аманде Уоллер, а ещё до выхода «Миротворца» были теории о раскрытии истории персонажа T.D.K. (The Detachable Kid), которого в «Миссии навылет» сыграл Натан Филлион.

Впрочем, кое-что о ганновском будущем в DC всё-таки известно: совсем скоро выйдет новый сезон «Харли Квинн», в котором он пробьёт четвёртую стену.

Теги
Миротворец
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