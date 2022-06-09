Джеймс Ганн рассказал, что в его в будущих проектах DC появятся персонажи из «Миротворца»

Джеймс Ганн всё ещё не вдаётся в подробности своих будущих проектов для DC, но подтверждает, что там появятся персонажи из «Миротворца».

Я сейчас занимаюсь другим проектом DC, к которому пишу сценарий и который буду режиссировать. В других сериалах, над которыми я работаю, появятся персонажи из «Миротворца». Мы ещё не анонсировали ни одного сериала. Есть много предположений. Некоторые из которых верны, а некоторые — нет. Джеймс Ганн

За рамки слухов почти было выбрался возможный проект об Аманде Уоллер, а ещё до выхода «Миротворца» были теории о раскрытии истории персонажа T.D.K. (The Detachable Kid), которого в «Миссии навылет» сыграл Натан Филлион.

Впрочем, кое-что о ганновском будущем в DC всё-таки известно: совсем скоро выйдет новый сезон «Харли Квинн», в котором он пробьёт четвёртую стену.