Castlevania: Nocturne — Netflix анонсировал спин-офф готического фэнтези Castlevania

Прошлым летом, на предыдущем Geeked Week, потоковый сервис Netflix объявил о запуск в разработку тогда ещё безымянного анимационного фэнтези по вселенной своего многосерийного хита Castlevania. И спустя год хвастается его официальным видеоанонсом. Спин-офф (а заодно сиквел) получил название Castlevania: Nocturne. О дате выхода пока ничего не сообщают.

Главным героем приключенческого фэнтези окажется Рихтер Бельмонт, потомок славных борцов с вампирами Тревора Бельмонта и Сифы Белнадес. В сюжете также заявлена Мария Ренард. События развернутся в 1792 году во Франции в крайне неспокойные времена Французской революции.

Шоураннером проекта выступает работавший над оригинальным сериалом Кевин Кольде, а сценаистом и создателем проекта значится Клайв Брэдли. Режиссёры оригинала Сэм Дитс и Адам Дитс вернутся к обязанностям постановщиков в сиквеле. Анимацией занимаются Project 51 и Powerhouse Animation.