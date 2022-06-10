Колин Фаррелл снимется в детективном сериале Apple TV+ «Сахар» от сценариста фильмов «Тор» и «Я — легенда»

Колин Фаррелл сыграет главную роль в будущем сериале Apple TV+ «Сахар», сценарий к которому пишет Марк Протосевич, известный работами над фильмами «Тор» и «Я — легенда». Детали сюжета не разглашаются, но известно, что проект будет современным переосмыслением истории частного детектива в Лос-Анджелесе.

Фаррелл и Протосевич вместе с Саймоном Кинбергом («Сумеречная зона», «Дэдпул 2»), Одри Чон, Скоттом Гринбергом, Чипом Вуцеличем («Американская история ужасов», «Пэм и Томми») и Фернанду Мейреллишем выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Мейреллиш также будет режиссёром сериала.

Последним вышедшим на данный момент фильмом с Колином Фарреллом был «Бэтмен», где актёр перевоплотился в Пингвина. Фаррелл вернётся к этой роли в будущем сольном сериале для HBO Max. К слову, с Джокером из картины Ривза, Барри Кеоганом, у Колина Фаррелла в этом году будет ещё одна общая премьера — драма «Банши Инишира», выход которой запланирован на осень.