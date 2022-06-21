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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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6
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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:

У орков будут женщины! Важное улучшение мира Толкина от создателей приквела «Властелина колец» (фото)

Это почему орки раньше злые были? Потому что у них баб не было. Но с приходом в мир экранного Средиземья шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика Маккея жизнь этих злодеев основательно наладится. Портал IGN продемонстрировал свежие кадры из многосерийного эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», впервые демонстрирующие орков, и заодно разжился важной информацией.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Да, по заверениям исполнительного продюсера Линди Уэбер, у изуродованных тёмной магией эльфов, переживший жуткую трансформацию, будет разделение на два биологических пола. Не совсем понятно, когда ждать разделение ещё и на гендеры. А ведь это очень важный вопрос — как известно, сериалы должны отражать всё многообразие реальной жизни.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Ну а свежие кадры позволят зрителям посоревноваться с проницательности и попытаться выяснить, есть ли на изображениях дамы. Очень надеемся, что есть. Иначе образуется некоторая рискованная недопредставленность.

Теги
КадрыГалереяВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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