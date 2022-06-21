У орков будут женщины! Важное улучшение мира Толкина от создателей приквела «Властелина колец» (фото)

Это почему орки раньше злые были? Потому что у них баб не было. Но с приходом в мир экранного Средиземья шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика Маккея жизнь этих злодеев основательно наладится. Портал IGN продемонстрировал свежие кадры из многосерийного эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», впервые демонстрирующие орков, и заодно разжился важной информацией.

Да, по заверениям исполнительного продюсера Линди Уэбер, у изуродованных тёмной магией эльфов, переживший жуткую трансформацию, будет разделение на два биологических пола. Не совсем понятно, когда ждать разделение ещё и на гендеры. А ведь это очень важный вопрос — как известно, сериалы должны отражать всё многообразие реальной жизни.

Ну а свежие кадры позволят зрителям посоревноваться с проницательности и попытаться выяснить, есть ли на изображениях дамы. Очень надеемся, что есть. Иначе образуется некоторая рискованная недопредставленность.