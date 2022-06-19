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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Создатели «Властелина колец. Колец власти» замахнулись на пять сезонов

Источник: Amazon

Покупая за бешеную сумму права на экранизацию кусочка наследия Дж. Р. Р. Толкина, Amazon нацеливается на успех и, конечно же, не собирается останавливаться на пробе пера, мол, снимем первый сезон, а дальше как пойдёт. Инвестиции-то должны окупаться. Тут игра в долгую, и шоураннеры эпика «Властелин колец. Кольца власти» прекрасно это понимают.

Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей в интервью журналу Empire, например, уже заявили, что прекрасно знают, каков будет последний кадр финального эпизода их сериала, а случиться этот самый финал не раньше пятого сезона. Это при том, что официально одобрены пока только два из потенциальных пяти.

Amazon приобрёл права на 50-часовой сериал. Они с самого начала знали размер полотна — обширного сюжета с чёткими началом, серединой и концом. В первом сезоне происходят события, насладиться разрешением которых вы сможете лишь в пятом сезоне.

В общем, ждите длительный марафон по просторам сериального Средиземья, который стартует 2 сентября. Определённо не все дойдут до финиша.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (4)

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