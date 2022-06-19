Создатели «Властелина колец. Колец власти» замахнулись на пять сезонов

Покупая за бешеную сумму права на экранизацию кусочка наследия Дж. Р. Р. Толкина, Amazon нацеливается на успех и, конечно же, не собирается останавливаться на пробе пера, мол, снимем первый сезон, а дальше как пойдёт. Инвестиции-то должны окупаться. Тут игра в долгую, и шоураннеры эпика «Властелин колец. Кольца власти» прекрасно это понимают.

Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей в интервью журналу Empire, например, уже заявили, что прекрасно знают, каков будет последний кадр финального эпизода их сериала, а случиться этот самый финал не раньше пятого сезона. Это при том, что официально одобрены пока только два из потенциальных пяти.

Amazon приобрёл права на 50-часовой сериал. Они с самого начала знали размер полотна — обширного сюжета с чёткими началом, серединой и концом. В первом сезоне происходят события, насладиться разрешением которых вы сможете лишь в пятом сезоне.

В общем, ждите длительный марафон по просторам сериального Средиземья, который стартует 2 сентября. Определённо не все дойдут до финиша.