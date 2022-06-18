Постапокалиптика «Сквозь снег» завершится четвёртым сезоном

Прошлым летом кабельный канал TNT загодя продлил свой постапокалиптический триллер «Сквозь снег» на четвёртый сезон, а спустя без малого год решил, что с продлениями пора завязывать. Четвёртым сезоном история и закончится, что уже подтвердил представитель канала. Причины прощания с сериалом не называются — то ли зрительский интерес иссяк, то и создатели устали. Но расставание вроде бы полюбовное.

Съёмки финального сезона, куда записался Кларк Грегг («Мстители»), стартовали в конце марта в Ванкувере. Шоураннером заключительных эпизодов выступает Пол Збышевски («Остаться в живых», «Агенты Щ.И.Т.»).

В третьем сезоне персонажи домчались до важной сюжетной точки: выживанцы студёного постапокалипсиса надеются отыскать рай на земле — благословенное место, где началось активное таяние снега. В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Шон Бин, Роуэн Бланчард, Элисон Райт, Мики Самнер, Иддо Голдберг, Лина Холл, Кэти Макгинесс, Сэм Отто и другие.