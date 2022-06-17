Люди и андроиды продолжают воевать в трейлере четвёртого сезона «Мира Дикого Запада»

Мы пришли в этот мир разрушать. Кабельный канал HBO опубликовал трейлер четвёртого сезона фантастического триллера «Мир Дикого Запада», где засветился весь основной каст сериала. Ролик прозрачно намекает, что борьба людей и разумных андроидов далека от завершения.

Свежие эпизоды начнут выходить уже через полторы недели, с 26 июня.

В футуристическую борьбу человечества за выживание ввязались Эван Рэйчел Вуд, Тесса Томпсон, Эд Харрис, Тэнди Ньютон, Аарон Пол, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Люк Хемсворт, Анжела Сарафян и Ариана Дебос.

Сериалом по-прежнему руководят шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой. За производство отвечают Kilter Films, Bad Robot Productions и Warner Bros Television.