«Я думала, что Арья — квир» — Мейси Уильямс ожидала лесбийской любви в «Игре престолов»

Обширное представительство квир-персон в Вестеросе могло быть ещё более впечатляющим, но не срослось. Вот, например, Мейси Уильямс, сыгравшая в фэнтези-эпике «Игра престолов» боевую Арью Старк, утверждает, что долгое время думала, что играла квира. Но в категорию волшебных существ её героиня так и не попала, а фантазии Уильямс разбились о скучную реальность, когда в финальном сезоне Арье приписали скучный секс с мужиком, да ещё и бастардом.

О своём разочаровании актриса поведала изданию Teen Vogue.

Пожалуй, впервые Арья меня удивила в последних эпизодах сериала, где она стащила с себя одежду и переспала с Джендри. Я думала, Арья — квир. Поэтому для меня эта сцена стала неожиданностью.

А ведь всё могло быть куда интереснее, присмотрись знаменитые шоураннеры Бениофф и Уайсс к закадровым активностям Уильямс и её экранной старшей сестры Софи Тёрнер. Но возможность упущена, поэтому, видимо, и финал сериала откровенно не задался.