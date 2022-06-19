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Первоисточник: comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

«Мисс Марвел» — худший старт из всех сериалов Marvel на Disney+

Источник: Disney+

Совершенно непонятно, что нужно этим привередливым зрителям, но прорывной сериал о первой супергероине-мусульманке «Мисс Марвел» продемонстрировал самые низкие рейтинги среди всех многосерийных премьер Marvel на видеосервисе Disney+. Зрители, проявившие позорную индифферентность по отношению к острым вопросам недопредставленности, встретили сериал без ажиотажа.

А ведь критики на Rotten Tomatoes захвалили первые эпизоды сериала и довели уровень его одобрения до 95%. У обычных зрителей вот просто никакого уважения к авторитетам.

Согласно замерам аналитиков из Samba TV, за первые пять дней премьеру «Мисс Марвел» посмотрело всего 775 тыс. домохозяйств, зато с самой высокой долей зрителей возрастом 20–24 года. У этого же сериала оказалась самая расово разнообразная аудитория. Ну, хоть какое-то достижение.

Ради сравнения приводят результаты просмотров за первые пять дней у других марвеловских сериалов на Disney+:

  1. «Локи» — 2,5 млн
  2. «Сокол и Зимний солдат» — 1,8 млн
  3. «Лунный рыцарь» — 1,8 млн
  4. «ВандаВижн» — 1,6 млн
  5. «Соколиный глаз» — 1,5 млн

Разница в количествах просмотров, как говорится, налицо.

Теги
Мисс Марвел
Комментарии (5)

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