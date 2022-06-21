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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Создатель «Пацанов» признался, что писал Хоумлендера с Дональда Трампа

Источник: Amazon

Создатель «Пацанов» Эрик Крипке точно знает, чем привлечь зрителей к сериалу (не то чтобы он в этом нуждался). Кровища, мат, оргии, девушки в латексе... а теперь вот и критика Трампа подоспела — ну как тут устоять. В общем, если вы не заметили, психопатичный неубиваемый маньяк в главной роли — не кто иной, как бывший президент США,

Хоумлендер всегда был для меня аналогом Трампа. Признаю, что в этом сезоне я стал чуть более откровенным, но мир становится всё более грубым и менее элегантным. С годами мы становится более злыми и напуганными, и наш сценарий отражает это. Но отчасти это то, к чему естественным образом идёт история Хоумлендера. Он представляет собой взрывоопасную смесь слабостей и неуверенности с ужасающей силой и амбициями — убийственное комбо.

Так что, мы имеем дело с виктимизацией белых мужчин и неконтролируемыми амбициями. И это напоминает о парне, который, и это до сих пор звучит сюрреалистично, был чёртовым президентом США. Но эта проблема больше Трампа. Чем ужаснее их публичные действия, тем больше у них поклонников. Этот феномен мы хотели исследовать — когда Хоумлендер осознаёт, что он действительно может показать всем, кем он является, и его всё равно будут любить.

Это всё, конечно, прекрасно, но есть дела и поважнее. Уже на этой неделе выходит Herogasm, после которого все будут обсуждать только кто, с кем и как.

Комментарии (6)

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