Эпическая битва на пороге в трейлере финала четвёртого сезона «Очень странные дела»

«Твои друзья проиграли». Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер заключительных эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел», и он изобилует зрелищным экшеном, пытаясь подороже продать зрителям события, которые ожидают их в финале предпоследней телеглавы фантастического триллера братьев Дафферов.

Пара финальных эпизодов появится на цифровой платформе 1 июля. И уже известен их точный хронометраж. Восьмая серия будет длиться 1 час 20 минут, а девятая — рекордные 2 часа 20 минут. Создатели уже пообещали повышенные ставки в битве с Векной и вероятные трагические последствия этого противостояния.