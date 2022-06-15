Главные герои готовятся к неизбежному на кадрах «Очень странные дела»

Сложные лица в сложных обстоятельствах. Стриминговый сервис Netflix опубликовал пачку кадров из двух оставшихся эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел», и на снимках основные персонажи истории застыли в ожидании судьбоносных событий, которые произойдут в финальных эпизодах предпоследней телеглавы сериала.

К слову, создатели и шоураннеры проекта братья Дафферы уже «обнадёжили» многочисленных поклонников мистического триллера — в финале четвёртого сезона кто-нибудь обязательно умрёт, а в финале пятого не ждите хэппи-энда. Такие заявления вне зависимости от степени своей правдивости наверняка как следует взбодрят аудиторию.

Восьмая и девятая серии выйдут на цифровой платформе 1 июля. И посмотреть там будет на что, потому что каждый эпизод не уступает по длительности полнометражной картине.