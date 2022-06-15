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Главные герои готовятся к неизбежному на кадрах «Очень странные дела»

Сложные лица в сложных обстоятельствах. Стриминговый сервис Netflix опубликовал пачку кадров из двух оставшихся эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел», и на снимках основные персонажи истории застыли в ожидании судьбоносных событий, которые произойдут в финальных эпизодах предпоследней телеглавы сериала.

Кадры из сериала «Очень странные дела» Кадры из сериала «Очень странные дела»

К слову, создатели и шоураннеры проекта братья Дафферы уже «обнадёжили» многочисленных поклонников мистического триллера — в финале четвёртого сезона кто-нибудь обязательно умрёт, а в финале пятого не ждите хэппи-энда. Такие заявления вне зависимости от степени своей правдивости наверняка как следует взбодрят аудиторию.

Кадры из сериала «Очень странные дела» Кадры из сериала «Очень странные дела»

Восьмая и девятая серии выйдут на цифровой платформе 1 июля. И посмотреть там будет на что, потому что каждый эпизод не уступает по длительности полнометражной картине.

Кадры из сериала «Очень странные дела» Кадры из сериала «Очень странные дела»
Теги
ГалереяОчень странные дела
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