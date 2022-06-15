«Никто меня не заставлял» — Даг Джонс пошёл на решительный шаг ради съёмок в пятом сезоне «Звёздного пути: Дискавери» (фото)

В своём твиттере Даг Джонс сообщает, что съёмки пятого сезона «Звёздного пути: Дискавери» уже начались, и в очередной раз доказывает, что ради роли готов на любое перевоплощение. Сейчас он побрился налысо для удобства нанесения сложного пластического грима, чтобы хоть немного сэкономить время на подготовке образа.

Время пришло! Никто меня не заставлял, я сам так решил, чтобы сократить время наложения грима Сару. Мы начинаем съёмки пятого сезона «Звёздного пути: Дискавери»!

Самая главная среди всех загадок Звёздного флота, пожалуй, в том, как Дагу Джонсу удаётся выразительная игра, которая пробивается сквозь весь этот грим.

Кстати, инопланетный образ дополняет обувь на высокой платформе без каблука, которую актёр признаёт самой сложной частью своей трансформации.

В «Звёздном пути: Дискавери» Даг Джонс играет Сару, одного из самых интересных персонажей сериала. Он келпианец, весь внутренний конфликт которого в том, что он из расы покорных и пугливых существ, буквально живущих в постоянном страхе, потому что их выращивали как скот — и нынешнему капитаном «Дискавери» приходится идти против своей сути, проявляя смелость, решительность и стойкость. Правда, позже по сюжету выясняется, что келпианцы не такие, какими себя считают, но это уже другая история.

Сейчас на Paramount+ идёт четвёртый сезон, а дата релиза пятого ещё неизвестна.