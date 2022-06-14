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Трепещите! Второй сезон «Игры в кальмара» получил официальное подтверждение и первый тизер

Ставшая абсолютным хитом Netflix и объектом одержимости миллионов зрителей по всему миру, «Игра в кальмара» давно гарантировала себе второй сезон, однако официальное подтверждение он получил только сейчас. Стриминг-гигант опубликовал первый видеоанонс продолжения вместе с кое-какими подробностями.

По словам режиссёра Хван Дон-хёк, во втором сезоне вернутся главный герой Сон Ки Хун (Ли Джон-джэ) и Ведущий (Ли Бён-хон, а также мы познакомимся с бойфрендом гигантской куклы-убийцы из первого сезона.

Премьеру стоит ожидать не раньше конца следующего года.

Промо-арт сериала «Игра в кальмара»
Теги
ВидеоИгра в кальмара
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Источник фотографий: Depositphotos

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