Трепещите! Второй сезон «Игры в кальмара» получил официальное подтверждение и первый тизер

Ставшая абсолютным хитом Netflix и объектом одержимости миллионов зрителей по всему миру, «Игра в кальмара» давно гарантировала себе второй сезон, однако официальное подтверждение он получил только сейчас. Стриминг-гигант опубликовал первый видеоанонс продолжения вместе с кое-какими подробностями.



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По словам режиссёра Хван Дон-хёк, во втором сезоне вернутся главный герой Сон Ки Хун (Ли Джон-джэ) и Ведущий (Ли Бён-хон, а также мы познакомимся с бойфрендом гигантской куклы-убийцы из первого сезона.

Премьеру стоит ожидать не раньше конца следующего года.