Победители «Золотого Глобуса 2022»: «Наследники», «Игра в кальмара» и первая актриса-трансгендер

Несколько часов назад в Лос-Анджелесе состоялось объявление победителей «Золотого Глобуса 2022», и Голливудская ассоциация назвала также лучшие сериалы. Главным триумфатором уже привычно стала драма «Наследники», пополнившая свою копилку наград тремя золотыми статуэтками.

Среди неожиданностей можно назвать проигрыш «Тед Лассо», чью заслуженную награду забрала комедия «Хитрости», а также победу О Ён-су за роль второго плана в «Игре в кальмара». А Эмджей Родригес стала первой актрисой-трансгендером, отмеченной Глобусом.

Лучший сериал (драма)

Лучшая актриса драматического сериала

Лучший актёр драматического сериала

Лучший телесериал (комедия или мюзикл)

Лучшая актриса комедийного сериала

Лучший актёр комедийного сериала

Лучший мини-сериал, антология или телефильм

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

Лучший актёр мини-сериала или телефильма

Лучший актёр второго плана

Лучшая актриса второго плана