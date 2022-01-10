Победители «Золотого Глобуса 2022»: «Наследники», «Игра в кальмара» и первая актриса-трансгендер

Несколько часов назад в Лос-Анджелесе состоялось объявление победителей «Золотого Глобуса 2022», и Голливудская ассоциация назвала также лучшие сериалы. Главным триумфатором уже привычно стала драма «Наследники», пополнившая свою копилку наград тремя золотыми статуэтками.
Среди неожиданностей можно назвать проигрыш «Тед Лассо», чью заслуженную награду забрала комедия «Хитрости», а также победу О Ён-су за роль второго плана в «Игре в кальмара». А Эмджей Родригес стала первой актрисой-трансгендером, отмеченной Глобусом.
Лучший сериал (драма)
Лучшая актриса драматического сериала
- Узо Адуба («Пациенты»)
- Кристин Барански («Хорошая борьба»)
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- Эмджей Родригес («Поза»)
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
Лучший актёр драматического сериала
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
- Билли Портер («Поза»)
- Омар Си («Люпен»)
Лучший телесериал (комедия или мюзикл)
- «Великая»
- «Псы резервации»
- «Тед Лассо»(/tv/tedlasso/)
- «Убийства в одном здании»
- «Хитрости»(/tv/hacks/)
Лучшая актриса комедийного сериала
- Ханна Эйнбиндер («Хитрости»)
- Трэйси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Эль Фаннинг («Великая»)
Лучший актёр комедийного сериала
- Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Николас Холт («Великая»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
Лучший мини-сериал, антология или телефильм
- «Импичмент: Американская история преступлений»
- «Ломка»
- «Мейр из Исттауна»
- «Подземная железная дорога»
- «Уборщица. История матери-одиночки»
Лучшая актриса мини-сериала или телефильма
- Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки»)
- Элизабет Олсен («ВандаВижн»)
- Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
- Джессика Честейн («Сцены из супружеской жизни»)
- Синтия Эриво («Гений: Арета»)
Лучший актёр мини-сериала или телефильма
- Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
- Пол Беттани («ВандаВижн»)
- Майкл Китон («Ломка»)
- Юэн Макгрегор («Холстон»)
- Тахар Рахим («Змей»)
Лучший актёр второго плана
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
- Марк Дюпласс («Утреннее шоу»)
- О Ён-су («Игра в кальмара»)
- Киран Калкин («Наследники»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
Лучшая актриса второго плана
- Кейтлин Дивер («Ломка»)
- Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Энди Макдауэлл («Уборщица. История матери-одиночки»)
- Сара Снук («Наследники»)
- Ханна Уоддингхэм («Тед Лассо»)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: