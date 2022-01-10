 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Издательство Embracer Group потратило больше трёх миллиардов долларов на одну покупку Оконфузились: создатели «Возвращения в Хогвартс» забыли, как выглядит Гермиона Новые сериалы 3–9 января: «Сергий против нечисти» и другие новинки Звезда «Гарри Поттера» объяснил, почему не вернулся в Хогвартс вместе со всеми Больше драмы! Подъехало новое фото бэткостюма Роберта Паттинсона
7
СЕРИАЛЫ
1 866
 
Прямая ссылка на новость:

Победители «Золотого Глобуса 2022»: «Наследники», «Игра в кальмара» и первая актриса-трансгендер

Источник: HBO

Несколько часов назад в Лос-Анджелесе состоялось объявление победителей «Золотого Глобуса 2022», и Голливудская ассоциация назвала также лучшие сериалы. Главным триумфатором уже привычно стала драма «Наследники», пополнившая свою копилку наград тремя золотыми статуэтками.

Среди неожиданностей можно назвать проигрыш «Тед Лассо», чью заслуженную награду забрала комедия «Хитрости», а также победу О Ён-су за роль второго плана в «Игре в кальмара». А Эмджей Родригес стала первой актрисой-трансгендером, отмеченной Глобусом.

Лучший сериал (драма)

Лучшая актриса драматического сериала

Лучший актёр драматического сериала

Лучший телесериал (комедия или мюзикл)

Лучшая актриса комедийного сериала

Лучший актёр комедийного сериала

Лучший мини-сериал, антология или телефильм

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма

Лучший актёр мини-сериала или телефильма

Лучший актёр второго плана

Лучшая актриса второго плана

Комментарии (7)

Ещё на эту тему

9«Золотой Глобус 2022»: «Игра в кальмара», «ВандаВижн», «Тед Лассо» и другие номинанты 17Объявлены победители «Золотого Глобуса 2022» 10«Золотой Глобус 2022» — полный список номинантов

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Тираж манги «Голубой период» превысил 4,5 млн копий
 0
Продолжение фильма «Царство» получило тизер
 17
Побудь Бэтменом здесь — Мэтт Ривз даёт указания Роберту Паттинсону на съёмках (фото)
 17
Режиссёр «Варкрафта» просит фанатов помочь ему с экранизацией игры Full Throttle
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 3–9 января
 17
Объявлены победители «Золотого Глобуса 2022»
 7
Галь Гадот попала в «Форсаж» благодаря проваленным пробам на роль девушки Бонда
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 3–9 января
 14
Второй сезон фэнтези «Тень и кость» ушёл в производство — съёмки начались вчера
 0
«У моего учителя нет хвоста» — авторы комедийного аниме о сверхъестественных существах и ракуго
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 426: Деды и бубубен
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 497: «Ёлки 8», «Энканто», «Французский вестник»
 
5Телеовощи – 425: Боба Фетт среднего возраста
 
9Ноль кадров в секунду – 402: Тамагочи-милиционер
 
11ЕВА – 458: Затишье перед бурей
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru