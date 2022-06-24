Почти порно — шоураннер «Пацанов» описывает оргию в Herogasm

Эпизод Herogasm рекламируют едва ли не больше, чем весь остальной третий сезон «Пацанов», охая и ахая на тему его беспрецедентности. И шоураннер сериала Эрик Крипке ещё успевает в красках расписать серию до того, как зрители её увидят.

В беседе с порталом TVLine Крипке в очередной раз поведал, как он сам охреневал от того, что они творят.

Пожалуй, это один из самых жёстких эпизодов в истории популярного телевидения. Думаю, откровеннее только порно. Едва мы с режиссёром Нельсоном Крэггом приступили к планированию серии, мы призадумались, а позволят ли нам всё это показать? Съёмочная команда сверялась со специальным списком довольно забавных правил: как часто можно симулировать фрикции и можно ли показывать эрегированный пенис, а также как долго на экране могут демонстрироваться половые органы. И нам удалось соблюсти все правила, поэтому нам в задуманном не отказали. Эрик Крипке, втиснулся в рамки дозволенного

Хайп, да и только. Стоило ли оно всех этих разговоров, поклонники сериала вот-вот узнают.