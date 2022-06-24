Ночной клуб и другие активности в трейлере четвёртого сезона вампирской комедии «Чем мы заняты в тени»

Упыри из Нового Света продолжают постигать современность — например, открывают ночной клуб для вкусных богачей. В сети появился трейлер четвёртого сезона мокьюментари «Чем мы заняты в тени». Продолжение стартует на кабельном канале FX 12 июля.

В основном касте состоят Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн и Джейк Макдорман. Пару недель назад проект получил продление сразу на два сезона.

Создатели одноимённого фильма-первоисточника Тайка Вайтити и Джемейн Клемент состоят в команде исполнительных продюсеров сериала.