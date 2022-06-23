Генетик Серебряков возрождает человечество в трейлере научной фантастики «Наследие»

О дивный новый постапокалиптический мир. Отечественная цифровая платформа Premier опубликовала тизерный трейлер фантастической драмы «Наследие» с Алексеем Серебряковым и Егором Бероевым. Даты выхода у сериала пока нет.

С режиссировал сериал Алексей Голубев, в актёрский состав которого также вошли Михаил Евланов и Артём Ткаченко.

События развернутся в мрачном будущем, в котором человечество оказалось из-за своего массового вымирания. Сохранить людской род отважились учёные-инициаторы программы «Наследие» — биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. Выбравшись через сто лет из криосна, учёные разморозили здоровые эмбрионы и принялись восстанавливать человеческую популяцию, но и помыслить не могли, каким вырастет новое поколение людей.