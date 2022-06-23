 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Режиссёра «Не время умирать» обвиняют в домогательствах и злоупотреблении властью на съёмках Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 мая «Стражи галактики 3» раскрыли ещё одну актрису: звезда «Бората 2» сыграла в фильме ключевую роль Общий тираж четырёх томов ранобэ «Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски» превышает 500 тыс. копий Шарлиз Терон и её боевая команда за кадром «Бессмертной гвардии 2» (фото)
СЕРИАЛЫ
99
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Генетик Серебряков возрождает человечество в трейлере научной фантастики «Наследие»

О дивный новый постапокалиптический мир. Отечественная цифровая платформа Premier опубликовала тизерный трейлер фантастической драмы «Наследие» с Алексеем Серебряковым и Егором Бероевым. Даты выхода у сериала пока нет.

С режиссировал сериал Алексей Голубев, в актёрский состав которого также вошли Михаил Евланов и Артём Ткаченко.

События развернутся в мрачном будущем, в котором человечество оказалось из-за своего массового вымирания. Сохранить людской род отважились учёные-инициаторы программы «Наследие» — биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. Выбравшись через сто лет из криосна, учёные разморозили здоровые эмбрионы и принялись восстанавливать человеческую популяцию, но и помыслить не могли, каким вырастет новое поколение людей.

Теги
ВидеоНаследие
Комментарии

Ещё на эту тему

7Уголовники Андрей Мерзликиин и Юрий Чурсин в комедии «Абсурд»

Тоже интересно

25Суровый мир агента Кассиана Андора — вышел тизер-трейлер шпионского экшена по миру «Звёздных войн» 15Дилогия Max Payne получит полноценный ремейк 2Николас Кейдж вдоволь напился крови: закончились съёмки вампирской комедии «Ренфилд» (фото) 3«Мир Юрского периода 3» удачно начал прокат дома, в Китае и даже в кинотеатрах с 3D 7Брэд Питт совсем не так представлял себе поездку на поезде (видео)

Далее на КГ

1
Вот это апгрейд: режиссёр «Человека-невидимки» Ли Уоннелл снимет «Зелёного Шершня и Като»
 0
Создатель Days Gone анонсировал новый проект Ashfall
 3
Жан-Клод Ван Дамм из Асгарда — финальный трейлер «Тора: Любви и грома» обещает жаркое лето
 10
Девчонки нагибают парней в киберспорте в трейлере фильма «Дополнительная жизнь»
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 9
Кроссовер «Миньонов» и «Офиса» заказывали? Жёлтые уродцы в образе героев культового ситкома
 15
Горячая парочка! Марго Робби и Райан Гослинг в образах Барби и Кена на первых фото со съёмок
 12
Бесит! Режиссёр «Лило и Стича» недоволен тем, как нахваливают «Холодное сердце»
 4
Размазанный Райан Гослинг на афише шпионского экшена «Серый человек»
 5
Сюжет «Дэдпула 3»: шизик в разумной киновселенной Marvel
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 427: Тень сомнения
 
 
+ЕВА
 
 
2Телеовощи – 449: Глубокий анализ сериалов
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 520: «Прорваться в НБА», «Перехват», «Любовь. Смерть. Роботы»
 
5Ноль кадров в секунду – 426: Вместо Е3
 
 
3ЕВА – 481: Улучшенная защита Судакова
 
10Телеовощи – 448: Со вкусом целевой аудитории
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 519: Постироничный Ник Кейдж и победа Джонни Деппа
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru