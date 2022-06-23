Пришельцы развлекаются по полной в трейлере третьего сезона комедии «Обратная сторона Земли»

Пришельцы основательно ассимилировались. Сриминговый сервис Hulu выпустил трейлер третьего сезона безбашенной анимационной комедии «Обратная сторона Земли». Мультсериал от соавторов «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Майка Макмэхона возвращается на малые экраны 13 июля.

Фантастическая комедия рассказывает о семье инопланетян, бежавших из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Земная жизнь их основательно впечатлила, причём главные герои никак не могут разобраться, обожают они её или ненавидят. В любом случае деваться им пока некуда — приходится привыкать к новому дому.

Макмэхон и Джош Байсел числятся шоураннерами проекта, а Ройланд, Томас Миддлдитч и Мэри Мэк озвучивают персонажей.