Джон Сноу возвращается! Кит Харингтон предложил идею сиквела «Игры престолов» — HBO не смог отказать

После феерического финала «Игры престолов» сиквелы были делом неизбежным — кабельный канал HBO выдержал паузу, которая не сильно-то и охладила полыхающие пятые точки фанатов фэнтези-эпика, выдохнул и сознался в том, что работает над сериалом-продолжением.

Об оном стало известно на прошлой неделе. Это проект об изгнаннике Джоне Сноу под рабочим названием «Сноу» (или «Снежок» — как вам больше нравится), и его реальность подтверждена устами отца-основателя фэнтези-вселенной «Льда и Пламени» Джорджа Мартина.

В разработке этот сериал, по словам Мартина, был наравне с давно упоминавшимися в новостях приквелами, и писатель крайне удивлён, что информация о «Снежке» не просочилась в сеть. Или просто чуточку лукавит, и идею утвердили намного позже, чем занялись обдумываниям приквелов.

Как бы то ни было, Джордж Мартин вовлечён в проект, идею которого предложил сам Кит Харингтон, а HBO, видимо, не смог ему отказать. Писатель поведал, что актёр погостил у него вместе с шоураннерами и сценаристами, которых лично отобрал для работы над своим сольником. Мартин помог команде молодых энтузиастов оформить и скомпоновать сюжет.