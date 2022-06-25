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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Эмилия Кларк ответила на слухи о возвращении в продолжение «Игры престолов»

Источник: HBO

После объявления о разработке продолжения «Игры престолов» с Китом Харингтоном в новом интервью BBC ** Эмилию Кларк ** не миновали вопросы о том, вернётся ли она к роли Матери драконов. Актриса убила надежду поклонников на корню.

Нет, думаю, с меня хватит.

 
Эмилия Кларк

Так что в будущем сериале с рабочим названием «Сноу» её ждать не стоит, зато впереди среди ближайших премьер у Эмилии Кларк выход мультфильма «Изумительный Морис» с Хью Лори и Дэвидом Тьюлисом, где она озвучивала Малисию, и дебют в MCU — актриса появится в «Секретном вторжении» вместе с Сэмюэлем Л. Джексоном, Беном Мендельсоном, Коби Смолдерс и Оливией Колман.

Тем временем финал «Игры престолов» даже после стольких лет многим не даёт покоя, и Джордж Мартин больше не может это терпеть.

Теги
Игра престолов
Комментарии (1)

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