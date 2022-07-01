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Гил-галад при параде на свежих кадрах эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Подъехали свежие промо-материалы по многосерийному фэнтези-эпику «Властелин колец. Кольца власти» — в сети появились промо-кадры с Гил-галадом, Верховный король эльфов-нолдор в Средиземье и последний представитель королевского дома Финвэ. Персонажа играет Бенджамин Уокер.

Ранее копилку промо-снимков среди прочих пополнили фотографии с другими эльфами Средиземья — воинственной Галадриэль, молодым Элрондом и владыкой Эрегиона Келебримбором, которые примут непосредственное участие в великих событиях, которыми отметилась Вторая эпоха.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»

На этом кадре персонаж держит своё главное оружие — копьё Аэглос.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Премьера многосерийного приквела кинотрилогии Питера Джексона по легендарному миру Дж. Р. Р. Толкина состоится на стриминговой платформе Amazon 2 сентября.

Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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