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Элронд и Келебримбор на свежих кадрах сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Промо-материалы по многосерийному фэнтези-эпику «Властелин колец. Кольца власти» продолжают проникать в сеть, хотите вы того или нет. Тут у нас свежие промо-кадры из эльфийских владений с владыкой Эрегиона Келебримбором и молодым Элрондом. Наверняка беседуют о чём-то очень важном.

Приквел кинотрилогии «Властелин колец» обещает в красках и с размахом поведать о ключевых событиях легендарной Второй эпохи Средиземья. Удастся ли создателям сериала убедить зрителей дожидаться продолжения сериала, начнём узнавать 2 сентября, когда на стриминговом сервисе Amazon состоится премьера проекта.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

А тут создатель трёх эльфийских колец власти в одиночестве:

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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