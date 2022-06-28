 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неделя игр на КГ — главные новости 13–19 июня «Гарем в лабиринте другого мира» — первый тизер и дата выхода исекая про кач и разврат Эмбер Хёрд отрицает «безумные» слухи о своём рекасте в «Аквамене 2» Эльза Патаки готова принять на себя все ракеты мира на постере экшена «Перехватчик» Не королева, но король: Тесса Томпсон объяснила титул Валькирии в «Торе: Любви и громе»
4
СЕРИАЛЫ
371
 
Первоисточник: www.kinopoisk.ru Прямая ссылка на новость:

«Любовь и голуби» плюс «Звёздные войны»: «Кибердеревня» станет сериалом

Источник: Birchpunk

В позапрошлом ноябре на Youtube вышел первый выпуск так называемого «Берёзового панка» — короткометражный фильм «Русская кибердеревня». Ролик на канале Birchpunk демонстрировал типичный колорит обычной русской деревни, только в стиле киберпанка. С покосившимися деревянными домиками, бескрайними полями и домашней живностью на выпасе соседствовали футуристические механизмы, кибердоярки и фрактальные огурцы. Качественную работу режиссёра Сергея Васильева и его коллег по созданию визуальных эффектов оценили не только простые зрители, но и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, что привело к вирусному эффекту.

Спустя несколько дней ролик собрал 2 млн просмотров, и авторы принялись развивать тему. Следом вышло ещё несколько короткометражных фильмов, совмещающих романтику отечественной глубинки и футуристическую стилистику фильмов в духе «Чужого» и «Бегущего по лезвию». Проект набрал достаточную популярность, чтобы в съёмках приняли участие знаменитости вроде Евгения Баженова, Гарика Харламова и Анатолия Вассермана. И логичным развитием успеха стал анонс полноценного сериала «Кибердеревня», который создаётся специально для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Новый сериал будет состоять из 10 эпизодов и расширит созданную авторами YouTube-канала вселенную. Действие перенесётся на Марс — именно там живет главный герой Николай. Он присматривает за роботизированным хозяйством и ведёт размеренную жизнь простого сельского фермера, пока не сталкивается с происками корпорации, которая хочет построить завод на месте его деревни.

Среди создателей числятся продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов — они вместе трудились над созданием сериалов «Карамора», «Аванпост», «Гоголь», «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль: Зона отчуждения». Компанию им составит Сергей Васильев — создатель оригинальных короткометражек выступит режиссёром. Авторы обещают показать в каждой серии новую уникальную локацию, а также более 100 роботов и дронов, 50 видов космотехники и 10 новых миров за весь проект. Съёмки планируется начать до конца года.

Теги
Кибердеревня
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

15«У меня бомба!» — вышел трейлер мистического экшена «Карамора» Данилы Козловского

Тоже интересно

4Джейсон Стэйтем и компания на постере экшена Гая Ричи «Операция „Фортуна“» 32Бомбим фашистов. Вышел финальный трейлер военной драмы «1941. Крылья над Берлином» 0«Легенда о героях галактики: Новый тезис — Интрига» — второй тизер четвёртого сезона эпической космооперы 23«Я рыдала всю ночь» — звезда «Теории большого взрыва» рассказала про упущенную роль мечты 8Матёрый гангстер Сильвестр Сталлоне на первом кадре новой криминальной драмы Тейлора Шеридана

Далее на КГ

3
Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон героически спасают детей в трейлере драмы «Тринадцать жизней»
 1
Стартовали съёмки четвёртого сезона «Наследников»
 1
Брюс Уиллис снова на тропе войны в трейлере экшен-триллера «Не то место»
 0
ЕВА-483: Прямая трансляция
 0
Мнение о фильме Род мужской
 4
Шоураннер «Пацанов» срочно хочет игру от Хидео Кодзимы
 8
Психологи доказали, что сексуализация женских персонажей в видеоиграх не приносит вреда
 5
Return to Monkey Island: долгожданное возвращение Гайбраша Трипвуда получило полноценный трейлер
 11
Диснеевские ведьмы вернулись в первом ролике фильма «Фокус-покус 2»
 15
Марго Робби во всей красе: Барби демонстрирует идеальную форму в купальнике (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 521: «Спайдерхед», «Казнь» и уродливый Чебурашка
 
1Ноль кадров в секунду – 427: Тень сомнения
 
 
6ЕВА – 482: Шампиньон
 
3Телеовощи – 449: Глубокий анализ сериалов
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 520: «Прорваться в НБА», «Перехват», «Любовь. Смерть. Роботы»
 
5Ноль кадров в секунду – 426: Вместо Е3
 
 
4ЕВА – 481: Улучшенная защита Судакова
 
10Телеовощи – 448: Со вкусом целевой аудитории
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru