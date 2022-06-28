«Любовь и голуби» плюс «Звёздные войны»: «Кибердеревня» станет сериалом

В позапрошлом ноябре на Youtube вышел первый выпуск так называемого «Берёзового панка» — короткометражный фильм «Русская кибердеревня». Ролик на канале Birchpunk демонстрировал типичный колорит обычной русской деревни, только в стиле киберпанка. С покосившимися деревянными домиками, бескрайними полями и домашней живностью на выпасе соседствовали футуристические механизмы, кибердоярки и фрактальные огурцы. Качественную работу режиссёра Сергея Васильева и его коллег по созданию визуальных эффектов оценили не только простые зрители, но и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, что привело к вирусному эффекту.

Спустя несколько дней ролик собрал 2 млн просмотров, и авторы принялись развивать тему. Следом вышло ещё несколько короткометражных фильмов, совмещающих романтику отечественной глубинки и футуристическую стилистику фильмов в духе «Чужого» и «Бегущего по лезвию». Проект набрал достаточную популярность, чтобы в съёмках приняли участие знаменитости вроде Евгения Баженова, Гарика Харламова и Анатолия Вассермана. И логичным развитием успеха стал анонс полноценного сериала «Кибердеревня», который создаётся специально для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Новый сериал будет состоять из 10 эпизодов и расширит созданную авторами YouTube-канала вселенную. Действие перенесётся на Марс — именно там живет главный герой Николай. Он присматривает за роботизированным хозяйством и ведёт размеренную жизнь простого сельского фермера, пока не сталкивается с происками корпорации, которая хочет построить завод на месте его деревни.

Среди создателей числятся продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов — они вместе трудились над созданием сериалов «Карамора», «Аванпост», «Гоголь», «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль: Зона отчуждения». Компанию им составит Сергей Васильев — создатель оригинальных короткометражек выступит режиссёром. Авторы обещают показать в каждой серии новую уникальную локацию, а также более 100 роботов и дронов, 50 видов космотехники и 10 новых миров за весь проект. Съёмки планируется начать до конца года.