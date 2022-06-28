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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Стартовали съёмки четвёртого сезона «Наследников»

Источник: HBO

Семья Рой продолжает свои разборки — работа над четвёртым сезоном «Наследников» уже началась. Официальный аккаунт сериала в твиттере опубликовал первое фото со съёмочной площадки.

В финале третьего сезона медиамагнат Логан Рой (Брайан Кокс) находится в процессе заключения сделки по продаже Waystar Royco Лукасу Матссону (Александр Скарсгард), действуя за спинами своих детей. Они от такого поворота не в восторге, потому что понимают, что это изменит их жизнь не в лучшую сторону. Борьба за власть продолжается.

Промо-арт сериала «Наследники»

Помимо Брайана Кокса, Джереми Стронга, Сары Снук и Кирана Калкина, в четвёртом сезоне к своим ролям вернутся Мэттью Макфэдиен, Алан Рак, Николас Браун, Дж. Смит-Камерон, Питер Фридман, Дэвид Раш, Фишер Стивенс, Хиам Аббасс и Джастин Лупе. Появятся и новые актёры, чьи имена анонсируют позже.

Ранее сценарист и исполнительный продюсер проекта Джорджия Притчетт предположила, в «Наследниках» будет четыре или пять сезонов. Сейчас съёмки сериала проходят в Нью-Йорке, в будущий сезон войдёт десять эпизодов.

Дата старта продолжения «Наследников» пока неизвестна.

Теги
Наследники
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