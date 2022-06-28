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Шоураннер «Пацанов» срочно хочет игру от Хидео Кодзимы

Источник: Kojima Productions

Совсем недавно Хидео Кодзима обмолвился, что, дескать, планировал сделать любопытную игру с Мадсом Миккельсеном, в которой группа смышленых копов расследовала деятельность людей со сверхспособностями. А потом вышла экранизация комикса «Пацаны», где группа идейных людей мочила разбушевавшихся «суперов». Хидео посмотрел три серии и понял, что идея у него оказалась не свежей и благополучно забил. Однако история получила неожиданное продолжение.

Шоураннер сериала оказался большим поклонником гения и бросился строчить ему обращения в Twitter:

Пожалуйста, возьмись за игру по «Пацанам». Мы можем объединиться и победить всех!

Эрик Крипке, уже придумал как добавить «Пацанам» к0р0ваны

Ну и лично Хоумлендер не остался в стороне:

Я того же мнения.

Энтони Старр, хочет убивать на всех ваших экранах

Теперь ждём, что скажет геймдизайнер. Похоже его зажали в угол и игру делать теперь придётся. Никаких оправданий.

Теги
ПацаныKojima Productions
Комментарии (1)

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