«Старик» с Джеффом Бриджесом получил второй сезон

Кто этот мощный старик? Это Джефф Бриджес и его верные пёсики, которые обязательно вернутся на малые экраны. Кабельный канал FX официально продлил на второй сезон недавно стартовавший экшен-триллер «Старик», где два первых эпизода срежиссировал Джон Уоттс, постановщик актуальной «паучьей» трилогии.

Экранизация одноимённого романа Томаса Перри рассказывает о пенсионере Дэне Чейсе (Бриджес), в молодости служившем в ЦРУ. Он давно ушёл из профессии и никак не связан с делами внешней разведки, но когда на пороге его дома объявляются наёмники, матёрый оперативник понимает, что у него нет будущего, пока он не разберётся с грехами прошлого.

Роль преследователя главного героя, бывшего агента ФБР Гарольда Харпера, играет Джон Литгоу. За сценарную адаптацию отвечают коллеги по «Чёрным парусам» Джонатан Стейнберг и Роберт Ливайн. Они также входят в команду исполнительных продюсеров вместе с Уоттсом, Бриджесом и Уорреном Литтлфилдом («Фарго»).