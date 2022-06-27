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Кевин Бэйкон и Элдис Ходж продолжают борьбу с беззаконием в трейлере третьего сезона «Города на холме»

Эффективные напарники из Бостона снова в деле. Кабельный канал Showtime выкатил полноценный трейлер третьего сезона криминальной драмы с Кевином Бэйконом и Элдисом Ходжем в главных ролях. Продолжение стартует 10 июля.

События третьего сезона развернутся после того, как Джеки Рор (Бэйкон) уволился из ФБР и возглавил службу охраны богатого бостонского семейства. Но их с окружным прокурором Декурси Уордом (Ходж) пути снова пересекутся, когда последний возьмётся за новое расследование.

Шоураннером сериала значится Том Фонтана («Убойный отдел», «Тюрьма Оз»). В исполнительных продюсерах — Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. За производство отвечают Pearl Street Films и IMG.

Теги
ВидеоГород на холме
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Источник фотографий: Depositphotos

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