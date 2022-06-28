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Эл против Векны на свежем постере «Очень странных дел»

Всего через пару дней поклонники фантастического триллера «Очень странные дела» смогут насладиться просмотром финальных эпизодов четвёртого сезона, которые до сих пор доводятся до ума. Именно затянувшийся постпродакшен и стал причиной распила этой телеглавы на две части. Всё для того, чтобы выдать лучший результат.

Хронометраж двух финальных эпизодов, которые появятся на цифровой платформе 1 июля, уже известен. Восьмая серия будет длиться 1 час 20 минут, а девятая дотянет до рекордных 2 часов 20 минут. Создатели проекта братья Дафферы обещают море эпика и всяческие смертоубийства.

Постеры сериала «Очень странные дела»
Теги
ГалереяОчень странные дела
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6ЕВА – 482: Шампиньон
 
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4ЕВА – 481: Улучшенная защита Судакова
 
10Телеовощи – 448: Со вкусом целевой аудитории
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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