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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Netflix начал массовые увольнения сотрудников

Источник: Netflix

Дела у Netflix по-прежнему идут так себе — после ухода 200 тысяч подписчиков и перспективы потерять ещё 2 млн в ближайшее время, компания вошла в режим массовых увольнений. В прошлом месяце сократили 150 человек, а в этом ещё 300. Представитель платформы говорит, это было необходимо.

Несмотря на то, что мы продолжаем вкладывать значительные средства в бизнес, нам пришлось внести эти коррективы, чтобы расходы компании росли пропорционально более медленному росту доходов. Мы благодарны за всё, что они сделали для Netflix, и прилагаем все усилия, чтобы поддержать их в этот трудный период.

Ну и заверил, что их компетенции ни в коем случае не при чём, и компании очень жаль терять таких потрясающих людей.

В рамках сокращения расходов Netflix предпринял и другие меры, вроде увеличения цен за подписку и отказа от производства ряда проектов, но затраты на контент всё ещё достаточно велики — $17 млрд, примерно столько же, сколько и в прошлом году. Хотя это не предел — к примеру, Disney планирует потратить на контент в потоковом, линейном и театральном сегментах $32 млрд — на $8 млрд больше, чем годом ранее.

Помогли все эти предпринимательские фокусы стимингу или нет, станет известно 19 июля, когда Netflix отчитается о результатах за второй квартал.

Комментарии (12)

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