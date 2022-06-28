Телеовощи. Выпуск 450: Ионный толчок

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|05:41 —
|Обсуждение новостей
|36:16 —
|«Старик» (The Old Man) — 1x01—02
|47:58 —
|«Академия „Амбрелла“» — 3x01
|52:41 —
|«Зло» — 3x02
|55:49 —
|«Пацаны» — 3x05
|01:07:33 —
|«Оби-Ван Кеноби» — 1x06 (финал сезона)
|01:23:31 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x16
|01:47:12 —
|«Предложение» — 1x08
|01:58:31 —
|«Пентаверат» — 1x06 (финал сериала)
|02:08:59 —
|«Анджелин» — 1x04—05 (финал сериала)
|02:15:50 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x07
|02:22:53 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x08
|02:29:31 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x09
|02:37:47 —
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