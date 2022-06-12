Телеовощи. Выпуск 448: Со вкусом целевой аудитории

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|05:47 —
|Обсуждение новостей
|38:22 —
|«Ирма Веп» (Irma Vep) — 1x01
|49:54 —
|«Мисс Марвел» (Ms. Marvel) — 1x01
|01:05:22 —
|«Орвилл» — 3x01—02
|01:21:21 —
|«Пацаны» — 3x01—03
|01:42:14 —
|«Оби-Ван Кеноби» — 1x04
|02:04:05 —
|«Предложение» — 1x06
|02:10:29 —
|«Пентаверат» — 1x05
|02:12:02 —
|«Анджелин» — 1x03
|02:23:04 —
|«Гардемарины, вперёд!» — 1x03
|02:39:44 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x05
|02:42:00 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x07
|02:47:06 —
|«Горец» — 1x15
|02:56:07 —
|«Прослушка» — 4x13 (финал сезона)
|03:05:43 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x06
|03:09:58 —
|«Бриджертоны» — 1x07
|03:37:42 —
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