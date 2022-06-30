Дженсен Эклс приоделся для очередной разборки на свежем кадре «Пацанов»

Солдатик Дженсен Эклс в костюме и на фоне дерева — ну просто картина маслом, а не кадр. Этим живописным снимком стриминговый сервис Amazon напоминает, что близится следующий эпизод третьего сезона «Пацанов». И в седьмой серии бывший капитан супергеройской команды «Расплата» наверняка придёт к неутешительным выводам по поводу последствий противостояния с Хоумлендером в предыдущем эпизоде.

Адаптация одноимённого комикса Гарта Энниса под чутким руководством давнего приятеля Эклса и по совместительству шоураннера проекта Эрика Крипке стремится к своему финалу. Но поклонникам переживать не стоит — сериал успел получить продление на четвёртый сезон.