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Джоэл Макхэйл и его волшебный жезл в тизере третьего сезона «Старгёрл»

Телеканал The CW спешит напомнить, что пореши не все свои супергеройские сериалы и опубликовал тизер третьего сезона подростковой фантастики «Старгёрл», где среди всего прочего тизерит активное участие Джоэла Макхэйла в образе супергероя Стармена, от которого главная героиня в исполнении Брэк Бэссинджер и унаследовала Космический Жезл.

Приключенческая фантастика Джеффа Джонса продолжит рассказывать о борьбе юных участников Общества Справедливости Америки с разнообразными угрозами человечеству — земными и внеземными. В сериале также снимаются Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон, Ник Тарабей, Иза Пенарехо и другие.

Теги
ВидеоСтаргёрл
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