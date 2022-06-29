Данила Козловский изобретает чудо-бабу Кристину Асмус в трейлере сериала «Люся»

Когда фантазии под гнётом внешних обстоятельств выходят из-под контроля. В сети появился трейлер многосерийной драмеди «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус. Сериал будет выходить на стриминговой платформе Premier — премьера ожидается 14 июля.

Главный герой — талантливый, но затюканный жизнью изобретатель Сеня (Козловский), разработавший умную колонку под названием «Люся», с которой начинает обсуждать свои личные проблемы, ведь только эта электронная подруга по-настоящему его понимает. Со временем «Люся» настолько глубоко проникает в жизнь главного героя, что Сеня начинает верить, будто она реальная женщина.

Срежиссировал проект Иван Твердовский («/m/Зоология»], «Конференция»). В сериале также задействованы Дарья Савельева, Максим Виторган, Ян Цапник, Григорий Верник и Анна Слю.