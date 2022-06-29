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«У Карателя в Disney нет будущего» — Томас Джейн не верит в перспективы антигероя в MCU

Источник: Lionsgate

Полку скептиков по вопросу диснеевских проектов прибыло. Поклонники Marvel жаждут и страшатся возвращения на экраны персонажей, которым на роду написано оперировать в мрачных сюжетах, но этот процесс неизбежен. В MCU продолжится экранная жизнь Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса и, как полагают многие, недалёк тот час, когда его примеру последует Фрэнк Касл, он же Каратель.

Но если с мягким ребутом «Сорвиголовы» ещё кто-нибудь может смириться, то от «Карателя» ждут исключительно жесткача, что Disney себе вряд kи позволит. По крайней мере, так считает Томас Джейн, воплотивший на экране культового персонажа в «Карателе» 2004 года и короткометражке «Грязная стирка» Ади Шанкара.

У Карателя нет будущего. Disney купила Marvel и готова к экспериментам, но в крайности ударяться не будет. А этот антигерой в полной мере нуарный, суровый, реалистичный, и Disney не сможет в полной мере воздать ему должное. Я могу ошибаться и надеюсь, что ошибаюсь, но настоящая версия Фрэнка Касла в фильмах пока так и не появилась.

Многие полагают, что лакмусовой бумажкой выступит «Дэдпул 3», которому глава Marvel Studios Кевин Файги лично гарантировал рейтинг R. Мол, если Болтливому наёмнику крылышки никто не подрежет, можно надеяться, что Касл и ему подобные действительно могут рассчитывать на более или менее достоверную репрезентацию себя на экране. Остаётся лишь надеяться и верить.

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