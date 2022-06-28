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Солдат Крис Пратт на свежем постере боевика «Список смертников»

Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий постер многосерийного экшен-триллера «Список смертников», дабы напомнить зрителям, что время ожидания почти истекло — сериал Антуана Фукуа с Крис Праттом в главной роли уже на пороге. Первый сезон выйдет на цифровой платформе целиком уже 1 июля.

Постеры сериала «Список смертников»

Экранизация одноимённого романа Джека Карра поведает о бывшем морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чей взвод во время тайной операции попал в засаду и был уничтожен. Выжил лишь главный герой, который вернулся домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся. Последующие события вынуждают Риса взяться за собственное расследование и поверить в существование тайного заговора вокруг провалившейся спецоперации.

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ГалереяСписок смертников
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Источник фотографий: Depositphotos

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