Солдат Крис Пратт на свежем постере боевика «Список смертников»

Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий постер многосерийного экшен-триллера «Список смертников», дабы напомнить зрителям, что время ожидания почти истекло — сериал Антуана Фукуа с Крис Праттом в главной роли уже на пороге. Первый сезон выйдет на цифровой платформе целиком уже 1 июля.

Экранизация одноимённого романа Джека Карра поведает о бывшем морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чей взвод во время тайной операции попал в засаду и был уничтожен. Выжил лишь главный герой, который вернулся домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся. Последующие события вынуждают Риса взяться за собственное расследование и поверить в существование тайного заговора вокруг провалившейся спецоперации.