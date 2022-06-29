Джеймс Ганн и Бэтмен с Женщиной-кошкой в тизере третьего сезона «Харли Квинн»

Безудержное злодейское веселье без тормозов возвращается на малые экраны. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер третьего сезона анимационной чёрной комедии «Харли Квинн» и заодно определился с датой старта продолжения — свежие эпизоды начнут выходить 28 июля.

Свежий видеоролик подтверждает уже известную информацию — третий сезон сосредоточится на взаимоотношениях Харли Квинн (Кейли Куоко) и её возлюбленной Ядовитый Плющ (Лэйк Белл). Но и для других персонажей время отыщется. Среди оных, к слову, и камео Джеймса Ганна в исполнении Джеймса Ганна.