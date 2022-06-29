Боксёр и актриса Кали Рейс сыграет вместе с Джоди Фостер в четвёртом сезоне «Настоящего детектива»

В актёрском составе официально анонсированного четвёртого сезона «Настоящего детектива» важное пополнение — вторую главную роль в новой телеглаве под заголовком «Страна ночи» сыграет профессиональный боксёр, актриса и мотивационный спикер Кали Рейс. Она составит компанию возглавившей каст Джоди Фостер.

Лиз Дэнверс (Фостер) и её напарница Эванджелин Наварро (Рейс) отправятся на Аляску искать шестерых арктических исследователей, пропавших без вести. В ходе расследования им предстоит столкнуться со своими демонами и докопаться до истины, погребённой под вечным льдом.

Исса Лопес выступает шоураннером, сценаристом и режиссёром четвёртого сезона. Вдобавок она на пару с Джоди Фостер входит в команду исполнительных продюсеров сериала. Со сценарием ей помогает Алан Пейдж Арриага («Бойся ходячих мертвецов»). Съёмки будут проходить в Исландии.