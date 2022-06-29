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Древние германцы готовятся шатать Рим в тизере второго сезона экшен-драмы «Варвары»

Римлянам шлют недвусмысленное послание. Стриминговый сервис Netflix готов назвать приблизительную дату возвращения на экраны немецкой исторической экшен-драмы «Варвары». Шестисерийный второй сезон появится на цифровой платформе этой осенью. Ждём полноценный трейлер и уточнение премьерной даты.

Второй сезон расскажет о последствиях случившегося в Тевтобургском лесу побоища, в котором принимали активное участие вождь германского племени херусков Арминий (Лоуренс Рапп), его супруга Туснельда (Жанна Гурсо) и друг детства Фолквин Волчье Копьё (Давид Шюттер).

Создателями сериала выступают Арни Нолтинг и Жан Мартин Шарф. Шоураннером числится Штефан Рузовицки, который срежиссирует первый, второй и третий эпизоды второго сезона. Производственным процессом заведует студия Gaumont. Второй сезон снимали в Кракове и окрестностях.

Теги
ВидеоВарвары
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