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Лютый Джейсон Момоа принимает последний бой в тизере третьего сезона эпика «Видеть»

Эпическое сказание о прозревающем мире будущего подходит к своему завершению. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер третьего сезона масштабной приключенческой постапокалиптики «Видеть» с Джейсоном Момоа в главной роли. Заключительный сезон эпика стартует 26 августа.

Тизер анонсирует прогресс в военном деле будущего — воспользовавшись наработками почивших предков, жители «слепого» мира добрались до взрывчатых веществ, и Бабе Воссу (Момоа) предстоит вернуться ан поле битвы, чтобы спасти тех, кто ему дорог.

В финальном сезоне также снимаются Гера Хилмар, Сильвия Хукс, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Том Мисон, Оливия Ченг, Иден Эпштейн, Дэвид Хьюлетт и Майкл Рэймонд-Джеймс.

Шоураннером третьего сезона выступает Джонатан Троппер («Банши», «Воин»). В исполнительных продюсерах — Стивен Найт, Фрэнсис Лоуренс, Питер Чернин и другие. Производством занимаются Chernin Entertainment и Endeavor Content.

Теги
ВидеоВидетьТрейлерДжейсон Момоа
Комментарии (2)

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