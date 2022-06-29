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Путешественница во времени встречает юную себя в тизере фантастики «Газетчицы»

Новая фантастика в стиле ретро на подходе. Стриминговый сервис Amazon опубликовал тизер-трейлер сериала «Газетчицы» по одноимённому комиксу Брайана К. Вона. История о приключениях во времени наконец-то обзавелась точной датой выхода — премьера сериала состоится на цифровой платформе 29 июля.

Поначалу на дворе 1988 год, когда четыре школьницы из Огайо оказываются случайно втянуты в смертельно опасное противостояние, из-за чего переносятся в 2019-й. Тут им предстоит познакомиться со взрослыми версиями себя, попытаться отыскать дорогу домой и по пути, конечно же, спасти мир и своё будущее.

И пара тизерных постеров в довесок:

Постеры сериала «Газетчицы» Постеры сериала «Газетчицы»
Теги
ВидеоГазетчицы
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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