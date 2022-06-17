По стопам «Очень странных дел» — свежие кадры фантастического экшена «Газетчицы»

Сонный провинциальный городок, школьницы на велосипедах, фантастические происшествия и 80-е. До боли знакомый набор. Портал EW опубликовал пачку кадров из сериала «Газетчицы» по одноимённому комиксу Брайана К. Вона. Проект будет выходить на видеосервисе Amazon, но пока неизвестно, когда.

В центре истории — четыре школьницы из предместья Кливленда, Огайо. Подруги, подрабатывающие доставкой газет, оказываются втянуты в войну двух группировок, состоящих из путешественников во времени. Вскоре главные героини и сами отправятся в эпическое приключение сквозь время, повстречаются с самими собой в будущем, узнают свою судьбу и попытаются спасти мир.

В основном актёрском составе значатся Камрин Джонс, София Росински, Фина Страцца и Райли Лай Нелет. Проектом занимаются исполнительные продюсеры Кристофер Кантуэлл и Кристофер Роджерс; второй также числятся шоураннер сериала. Производство курируют Plan B и Legendary Television.