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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

По стопам «Очень странных дел» — свежие кадры фантастического экшена «Газетчицы»

Сонный провинциальный городок, школьницы на велосипедах, фантастические происшествия и 80-е. До боли знакомый набор. Портал EW опубликовал пачку кадров из сериала «Газетчицы» по одноимённому комиксу Брайана К. Вона. Проект будет выходить на видеосервисе Amazon, но пока неизвестно, когда.

Кадры из сериала «Газетчицы» Кадры из сериала «Газетчицы» Кадры из сериала «Газетчицы» Кадры из сериала «Газетчицы»

В центре истории — четыре школьницы из предместья Кливленда, Огайо. Подруги, подрабатывающие доставкой газет, оказываются втянуты в войну двух группировок, состоящих из путешественников во времени. Вскоре главные героини и сами отправятся в эпическое приключение сквозь время, повстречаются с самими собой в будущем, узнают свою судьбу и попытаются спасти мир.

Кадры из сериала «Газетчицы» Кадры из сериала «Газетчицы» Кадры из сериала «Газетчицы» Кадры из сериала «Газетчицы»

В основном актёрском составе значатся Камрин Джонс, София Росински, Фина Страцца и Райли Лай Нелет. Проектом занимаются исполнительные продюсеры Кристофер Кантуэлл и Кристофер Роджерс; второй также числятся шоураннер сериала. Производство курируют Plan B и Legendary Television.

Теги
ГалереяГазетчицы
Комментарии (4)

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