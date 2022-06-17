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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Игра престолов» возвращается! HBO готовит продолжение сериала

Источник: HBO

У многомиллионной армии фанатов «Игры престолов», недовольных бездарно слитой концовкой любимого сериала, только что появилась надежда. По информации THR, HBO запустил в работу продолжение своего главного хита, а значит, тот финал — это ещё не конец. Как минимум для некоторых.

Главным героем сериала-сиквела станет любимчик зрителей и женоубийца Джон Сноу — Кит Харингтон вернётся к своей роли. Выбор, надо сказать, не самый очевидный — «Игра престолов» довела актёра до известного заведения, и он не скрывал, как рад своему освобождению. Но, видимо, в этот раз он знает что-то, чего не знаем мы.

Таким образом, есть серьёзный шанс, что новый спин-офф переосмыслит финал сериала, а если повезёт, и вовсе его обесценит. Возвращение Джона Сноу откроет дверь и для других хорошо знакомых нам персонажей — как в рамках этого сериала, так и в собственных проектах.

Теги
Игра престолов
 
Дмитрий Т
Лучший комментарий
+37

То, что мертво - умереть не может!
Комментарии (30)

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