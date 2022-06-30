Каст «Мистера и миссис Смит» усилили собой Микаэла Коэл и Пол Дано

В актёрском составе многосерийного комедийного боевика «Мистер и миссис Смит» примечательное пополнение. Компанию исполнителям главных ролей Дональду Гловеру и Майе Эрскин составят Микаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя») и что-то забывшие в этом проекте коллеги по свежему «Бэтмену» Пол Дано и Джон Туртурро. Кого сыграет эта троица, неизвестно.

Съёмки переосмысления одноимённого фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли стартовали в начала июня. О дате премьеры сериала на видеосервисе Amazon пока ничего не сообщают.

Это история о супругах, которые в один прекрасный день выясняют, что его вторая половина — суперагент, работающий на конкурирующую фирму. Более того, главные герои получают от начальства приказ о взаимном устранении.

Гловер числится одним из создателей сериала и его исполнительным продюсером. Соавтором и шоураннером проекта выступает Франческа Слоун («Фарго»).