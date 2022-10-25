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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Звёзды «Теории большого взрыва» перестали ладить после решения Джима Парсонса уйти из сериала

Источник: CBS

Разговоры вокруг завершения культового ситкома «Теория большого взрыва» не прекращаются по сей день. Участники творческой команды — дружной и давно сработавшейся — сдержанно и не без теплоты отзываются и о проекте, и о коллегах, но недосказанность то тут, то там проглядывает.

Завершить сериал на 12-м сезоне пришлось из-за ухода из проекта Джима Парсонса — творческая команда понимала, что проект быстро заглохнет без Шелдона Купера, поэтому все разошлись тихо-мирно, однако это не значит, что все в проекте легко переварили новости о его уходе. Которые к тому же оказались для них громом среди ясного неба.

В книге Джессики Рэдлофф The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series приводятся воспоминания продюсера Стива Холланда, мол, после объявления о закрытии Кейли Куоко на репетициях едва могла смотреть Парсонсу в глаза.

К тому времени между Джимом Парсонсом, Джонни Галеки и Кейли Куоко накопилось множество обид, потому что Галеки и Куоко не посвятили в подробности ситуации, которая привела к решению закрыть сериал на 12-м сезоне. Они не понимали, почему их не поставили в известность раньше. Понятное дело, что на следующий день во время репетиции между актёрами царило напряжение.

Не так давно в одном из интервью Галеки обмолвился, что ему действительно не понравился не столько сам факт того, что сериал подошёл к концу, сколько то, каким образом их поставили об это в известность.

Теги
Теория большого взрыва
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