Арья Старк признала, что в финале «Игра престолов» скатилась

Ну вот, до неминуемой стадии принятия дошёл ещё один ключевой участник актёрского состава «Игры престолов». О своём отношении к заключительной главе сериала высказалась сыгравшая Арью Старк Мэйси Уильямс. Во время недавнего стрима на «Твиче» актриса рассказала, что недавно пересматривала эпическое фэнтези, в котором снялась, и теперь концовка сериала предстала перед ней в новом свете. Хотя это ничуть не умаляет того, что стартовал проект «действительно мощно».

К концу сериал действительно скатился. Долгое время я не могла взглянуть на «Игру престолов» со стороны, поэтому раньше я так не сказала бы, потому что просто этого не понимала. Но впервые мне приятно осознавать, что всё-таки я горжусь им. Я отдала ему десять лет своей жизни.

В целом исполнительнице роли неожиданной спасительницы Вестероса, конечно, грех жаловаться на судьбу своего персонажа. В конце концов, сестра королевы Севера не впала в безумие, не укочевала за Стену и не упокоилась под тоннами кирпича в подвалах Красного замка, просто потому что у сценаристов отказал мозг. Всего лишь отправилась исследовать неизведанный дикий запад. А там глядишь и до сольного спин-оффа доплывёт.