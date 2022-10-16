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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Индира Варма сыграет в «Дюне: Сестринстве» императрицу Наталью

Источник: HBO

Многосерийный приквел «Дюны» Дени Вильнёва добирает основной каст и готовится к началу съёмок. На днях выяснилось, что в актёрский ансамбль приквела «Дюна: Сестринство» записалась Индира Варма («Лютер», «Игра престолов»), которая сыграет императрицу Наталью, чей брачный союз с императором Коррино объединил тысячи миров.

А следом появились и другие производственные новости. Съёмочный процесс стартует в ноябре и будет проходить в Будапеште, где как раз вовсю снимают вторую полнометражную часть экранизации культового романа Фрэнка Герберта.

События сериала для HBO Max развернутся за 10 тыс. лет до происходящего в фильмах. Сёстры дома Харконнен Валя (Эмили Уотсон) и Тула (Ширли Хендерсон) противостоят силам, угрожающим будущему человечества, и основывают легендарный женский орден Бене Гессерит.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Дайан Адему-Джон («Первородные»). Режиссирует Йохан Ренк («Во все тяжкие»). Оба вместе с Вильнёвым и Джоном Спэйтсом входят в команду исполнительных продюсеров. Производство курирует Legendary Television.

Теги
Дюна: Сестринство
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