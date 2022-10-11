Ужасы из ямы в тизере четвёртого сезона «Титанов»

Не совсем такого тизера ждёшь от супергеройского сериала, однако же вот, выпущенный видеосервисом HBO Max тизер четвёртого сезона «Титанов» по вселенной DC показывает какие-то ужасы. Похоже, где-то намечается сходка культистов. Подробности зрители наверняка узнают, когда сериал вернётся с новыми эпизодами — двухсерийная премьера третьего сезона состоится 3 ноября.

После спасения Готэма супергеройская команда отправилась обратно в Сан-Франциско, но остановка в Метрополисе заставила их изменить свои планы. В городе главные герои столкнулись с таинственным сверхъестественным культом, обладающим силами, с которыми Титанам прежде сталкиваться не приходилось.

В сериале снимаются Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Оайан Поттер, Конор Лесли, Керран Уолтерс, Джошуа Орпин, Дамарис Льюис, Саванна Уэлч и Титус Уэлливер. Шоураннером значится Грег Уокер («Тайны Смолвиля»).